Yabancı sınırlaması nedeniyle Galatasaray'da ayrılıklar kapıda. Kadrodaki yabancı sayısı 16'ya çıkan sarı-kırmızılılarda 2 ismin ayrılması beklenirken, bu futbolcuların Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois olduğu öğrenildi.

Midtsjö için birçok Süper Lig takımı devrede. Dubois'in ise Berkay Özcan transferinde Başakşehir'e takasta önerildiği öğrenildi.

LEO DUBOİS, FREDRİK MİDTSJÖ VE HALİL DERVİŞOĞLU İSE KADROYA GİREMEDİ



21 kişilik listede 14 yabancı dışında Kerem Aktürkoğlu,Abdülkerim, Barış Alper, Kazımcan, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç oluşturdu. Altyapı kontenjanından ise Emin Bayram listeye yazıldı. Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, şampiyon takımın as oyuncularını korumasının yanı sıra 11 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi.