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Spor

Galatasaray'da Aytaç Kara ayrılığı! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer olan Aytaç Kara sarı kırmızılılarda istikrarı yakalayamadı. Fatih Terim'in 11'de şans vermediği Aytaç Kara'nın Adana Demirspor'a transfer olacağı iddia edildi.

Fanatik16 Kasım 2021 Salı 09:55 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 09:55
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Adana Demirspor Milli arada transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Özellikle orta sahaya takviye yapmayı planlayan Lacivert-Mavililer, gözünü Galatasaray 'da istediği şansı bulamayan Aytaç Kara'ya dikti.

Başarılı orta saha oyuncusuyla menajerler aracılığıyla görüşmeler başladı. Aytaç'ın daha fazla süre almak adına gelen teklifleri değerlendirdiği ifade edilirken, Adana Demirspor oyuncuyla söz kestikten sonra Sarı-Kırmızılı kulüple masaya oturacak. İlk etapta kiralık olarak gerçekleştirilmesi planlanan transferin bonservisle de bitme durumunun olabileceği gelen haberler arasında.

MONTELLA DA İSTİYOR

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Adanalı olan Fatih Terim'in, oyuncu istediklerinde Demirspor'a kolaylık yapması gerektiğini vurgulamıştı. Teknik direktör Montella da Aytaç'ı takımında görmeyi istiyor.

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