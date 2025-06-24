G.Saray, Victor Osimhen'in vereceği karara kilitlenmiş durumda. İtalyan DAZN kanalının iddiasına göre; Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı forvete 18 milyon euro artı bonus maaş teklif etti. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki golcüye 10 Temmuz'a kadar bekleyeceklerini de iletti. Cim-Bom, Osimhen'in vereceği karara göre ise transfer politikasını belirleyecek. Başarılı oyuncu, G.Saray'a 'Evet' derse hazırlanan transfer bütçesinin büyük kısmı bu transfer için harcanacak. Bu nedenle daha az sayıda oyuncu takviyesi yapılacak. Ancak Osimhen'in kararı olumsuz olursa bu kez transferde gaza basılacak.

TOPLAM 160 MİLYONLUK TEKLİF

Corriere dello Sport'un haberine göre; Al Hilal, Osimhen'e yıllık net 40 milyon euro kazanacağı üç yıllık bir sözleşme öneriyor. Teklifin dördüncü yılı için bir opsiyon da yer alıyor. Bu astronomik rakamın kabul edilmesi durumunda, Osimhen dünyanın en yüksek maaşlı futbolcularından biri haline gelecek. Al Hilal'in, oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye de hazır olduğu öğreniliyor. Bu durumda transfer, bonservis bedeli ödenerek gerçekleşecek.

B PLANIMIZ HAZIR DURUMDA

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz hafta yeni sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde Victor Osimhen'le ilgili konuşmuştu. Osimhen için Kavukcu, "Osimhen çok ciddi bir karar verecek. Onun da bir ailesi var. Arada çok büyük rakamlar var. Kararını yarın vermesini istiyoruz ama saygılı da oluyoruz. Devamlı bizden süre istiyor. Ancak bu sürenin de bir son noktası var. Biz de şu anda bir şey yapmıyoruz ama B planımız var" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon G.Saray'la Osimhen, 41 karşılaşmada süre alırken toplam 37 gol ve 8 asistle oynadı.