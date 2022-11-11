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Spor

Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA11 Kasım 2022 Cuma 21:46 - Güncelleme:
Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından iki grup halinde pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

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