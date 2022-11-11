Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından iki grup halinde pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.