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Spor

Galatasaray'da Başakşehir maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları başladı.

IHA4 Mayıs 2022 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman geniş alanda topa sahip olma ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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