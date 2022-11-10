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Spor

Galatasaray'da Başakşehir maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
Galatasaray'da Başakşehir maçı mesaisi devam ediyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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