İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6011
  • EURO
    32,9945
  • ALTIN
    2000.45
  • BIST100
    8884.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Başakşehir mesaisi başladı
Spor

Galatasaray'da Başakşehir mesaisi başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
Galatasaray'da Başakşehir mesaisi başladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü evinde RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve rondo çalışmasıyla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular, daha sonra bire bir oyun ve çift kale maçla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.