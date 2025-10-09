İSTANBUL 17°C / 13°C
  Galatasaray, Başakşehir mesaisine 3 eksikle başladı
Spor

Galatasaray, Başakşehir mesaisine 3 eksikle başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına tedavisi süren 3 oyuncusundan yoksun başladı.

9 Ekim 2025 Perşembe 22:45
Galatasaray, Başakşehir mesaisine 3 eksikle başladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Wilfried Singo'nun günü tedaviyle geçirdiği, hafif sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un ise tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

