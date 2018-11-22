Galatasaray'da Başantrenör Sedat İncesu istifa etti

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti.

İncesu, verdiği demeçte, "Artık bu kadar dayanabildim. Bizi Avrupa’ya göndermemek için elinden geleni yapanlar sonunda kazandı. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya’dan evime yürüyerek gidiyorum. Beni çoluğuma çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan deneyimli koç, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Bitti" ifadesini kullandı.

Sedat İncesu, Sarı-Kırmızılı takım ile Türkiye ve dünyada birçok başarıya imza atmıştı.

(Fanatik)