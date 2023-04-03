Galatasaray'da başarının arka planı!

Galatasaray'da yüzler yeniden gülmeye başladı. Deplasmanda alınan Konyaspor mağlubiyetinin ardından 14 maçlık tarihi serisi sona eren sarı-kırmızılı ekipte, üstüne gelen hakem hatalarının da etkisiyle moraller bozulmuştu. Ancak Aslan, moral bozukluğuna izin vermeden geri döndü.

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan ve Okan Buruk ile takımı sıfırlayan Galatasaray, Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek yeniden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Peki Aslan'ın bu sezonki başarısının sırrı ne? Sporx'te derlenen habere göre; Galatasaray'ın başarısının 3 sırrı var.

Kötü sonuçlar gelse de Okan Buruk'un tartışılmasına izin verilmedi. Taraftar her durumda hocanın arkasında durdu. Buruk sistemini ve oyun anlayışını takıma iyi empoze etti. Başarının bu sistemle geleceğine herkes inandığı için sorun olmadı. Geçen sezon Avrupa'da başarılı olup ligde hayal kırıklığı yaşandı. Bu sezon sadece lig ve kupa olduğu için konsantrasyon dağılmadı. Rakipler detaylı şekilde incelendi.

Kötü oynan maçların bile kazanılması önce yönetimin Buruk'a güvenini artırdı. Ardından oyuncuların sisteme olan inançları yükseldi. Hocanın kendine güveni tavan yaptı. Son olarak taraftarın da hocaya ve takıma olan inançları arttı. Camianın kendine güveni yerine geldi. Sürekli maç kazandıkça herkes havaya girdi. Bu da takım, yönetim, camia ve taraftarın inancını artırdı. Baskı yerine pozitif bir hava ortaya çıktı.

Dursun Özbek yönetimi, hiç düşünmeden teknik direktör Okan Buruk'u takımın başına getirdi ve ne olursa olsun arkasında durdu. Koordineli çalışıldı. Başkanvekili Erden Timur yönetim ve takım arasında köprü vazifesi gördü. Zamanında hatta zamanından önce oyuncu maaşlarının ödenmesi etkili oldu. Planlı ve programlı gidildi. "Gençleştirme" denilerek kaybedilen geçen sezonun ardından bu sezon transferde garanti oyunculara yatırım yapıldı.