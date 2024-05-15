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Spor

Galatasaray'da başarının sırrı istikrar!

Galatasaray'ın başarılı performansında takımın yıldız isimlerinin sergilediği istikrarlı performans dikkat çekti.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da başarının sırrı istikrar!
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Galatasaray, bu sezon kırılmadık rekor bırakmadı... Ligin bitimine 2 hafta kala 99 puan toplayan sarı-kırmızılılar, iç sahada 21'de 21 yaptı.

Genelde ise 17 maç üst üste kazanarak kendisine ait rekoru geliştirdi. Galatasaray'ın bu performansında takımın yıldız isimlerinin sergilediği istikrar dikkat çekti. Aslan'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, şüphesiz bu başarıda başrolde... Ligdeki 36 maçın 35'inde forma giyen Nando, bu karşılaşmaların 17'sinde ise kalesini gole kapattı.

Takımın diğer Uruguaylısı Torreira da bu sezon 33 maçta sahada yer aldı. Son haftalarda vites yükselten Dries Mertens de 34 mücadelede forma giydi, bu sürede 9 gol, 15 asistlik katkı yaptı.

Aslan'ın genç yıldızları Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz da 36 haftanın 35'inde süre alırken, Galatasaray'ın süper starı Mauro Icardi ise 32 mücadelede 2676 dakika sahada kaldı. Icardi, ligde 23 gol, 9 asistlik de katkı sağladı. Aslan'ın yıldızları istikrarlarıyla başarıya imza attı.

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