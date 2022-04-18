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Spor

Galatasaray'da başkan adaylarının oy pusulasındaki renk seçimleri belli oldu

Galatasaray'da yapılacak olan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda adayların oy pusulası renk seçimi yapıldı. Buna göre seçime Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulası ile katılacak.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 18:59 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:59
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Galatasaray Kulübünde 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün oy pusulasındaki renkleri belirlendi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kongrede yarışacak başkan adaylarının oy pusulasındaki renklerinin kura çekimi Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Eşref Hamamcıoğlu'nu temsilen Ahmet Bağlıca kura çekiminde hazır bulundu.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu arasında renk seçimine gidildi.

Gerçekleştirilen kura çekimine göre, seçime Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.

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