Galatasaray'da bayram! İki dev kulüp İstanbul'a geliyor

Takvim 11.02.2020 10:02 - Güncelleme: 11.02.2020 10:02

Galatasaray forması giyen Marcao, İtalyan kulüplerinin kıskacında...

Geçen sezon devre arası 4 milyon Euro'ya transfer edilen Marcao'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi büyüyor. Daha önce adı Atalanta ile anılan Brezilyalı stoperle Fiorentina ve Udinese'nin de ilgilendiği belirtiliyor.

5 MİLYONLUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya satın alınan 23 yaşındaki Marcao için Espanyol'un 5 milyon euro'luk teklifi kabul edilmemişti.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maça çıktı.