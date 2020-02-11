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Spor

Galatasaray'da bayram! İki dev kulüp İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao'yu Atalanta'nın ardından Fiorentina ve Udinese de yakın takibe aldı.

Takvim11.02.2020  10:02 - Güncelleme: 11.02.2020  10:02

Galatasaray forması giyen Marcao, İtalyan kulüplerinin kıskacında...

Geçen sezon devre arası 4 milyon Euro'ya transfer edilen Marcao'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi büyüyor. Daha önce adı Atalanta ile anılan Brezilyalı stoperle Fiorentina ve Udinese'nin de ilgilendiği belirtiliyor.

5 MİLYONLUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya satın alınan 23 yaşındaki Marcao için Espanyol'un 5 milyon euro'luk teklifi kabul edilmemişti.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maça çıktı.

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