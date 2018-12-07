Galatasaray'da bazı futbolcular Fatih Terim ile çalışmak istemiyor

Geçtiğimiz sezon ligin 13.haftasında Igor Tudor’dan koltuğu devralan ve Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyan Galatasaray’da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor.

TFF ile yaşanan gerilim, Kulüpler Birliği kaosu, bir türlü gerçekleşmeyen transferler ve takım içerisindeki problemler camiayı endişeye sevk ederken tüm bunların üzerine bazı futbolcuların Fatih Terim’le çalışmak istememesi Galatasaray’daki acı tabloyu gözler önüne seriyor. Tudor döneminde özellikle deplasmanlarda bir hayli zorlanan sarı kırmızılı takım Fatih Terim’in gelişiyle de kötü istatistiğe son veremedi. Avrupa ve ligde çıkılan her deplasman maçında rahat yüzü görmeyen Galatasaray’da bazı oyuncuların performans düşüklüğü dikkatlerden kaçmazken, deneyimli teknik adam Terim’in Ocak ayına kadar bu oyuncularla yola devam edip devre arasında köklü değişikliklere gideceği belirtiliyor.

Igor Tudor döneminde Galatasaray’a bir hayli katkı veren futbolculardan Maicon, Belhanda, Ndiaye ve Garry Rodrigues bu sezon resmen yokları oynuyor. Galatasaray’ı kafasında bitiren yıldız futbolcuların istatistikleri teknik heyeti bir hayli şaşırtırken, devre arasında 4 isimden en az üç tanesiyle yolların ayrılması bekleniyor.

İşte o istatistikler…

Geçen sezon yaz ayı transfer sezonunda Osmanlıspor’dan Galatasaray’a gelen ve oynadığı futbolla kalitesini ispat ederek 16 milyon euro’ya Stoke City'e giden Badou Ndiaye’nin yeniden geri dönüşü ne oyuncuya ne de Fatih Terim’e yaradı. Igor Tudor’la yaptığı sıçramanın çok gerisinde kalan Ndiaye gol ve asist olarak takıma sağlayamazken Senegalli yıldızın sezon biter bitmez İngiltere’ye yollanacağı belirtildi

Tudor döneminde ortaya koyduğu performansla iç açan bir başka oyuncusu ise Maicon’du. Tudor yönetiminde 16 maça çıkan Maicon 4 gol atarken, Brezilyalı stoper Fatih Terim’le 14 maçta sadece 1 gol bulabildi. Ailevi sorunları bulunan tecrübeli futbolcu bu sezon ise yokları oynuyor.

8 milyon euro’ya Galatasaray’a transfer olan Belhanda, Tudor’la 15 maça çıktı. Faslı yıldız bu maçlarda 2 gol 6 asist yaparken, aynı futbolcu Fatih Terim’le yine 15 maçta 1 gol 2 asist yapabildi.

Gerek Tudor’la gerekse Fatih Terim’le geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Garry Rodrigues’ten bu sezon haber alınamıyor. Toplamda 16 maça çıkan Garry sadece 3 gol atarken, yıldız futbolcu henüz asist yapamadı.

Ayrıca Tudor döneminde skora verdiği katkıyla ayakta alkışlanan Tolga Ciğerci 10 maçta 6 gol atmayı başarırken, tecrübeli futbolcu Fatih Terim’in gelişiyle 8 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

(Diriliş Postası)