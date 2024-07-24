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Spor

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Tete, komşu yolcusu

Galatasaray, Tete ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların, Brezilyalı kanat oyuncusunun Panathinaikos'a transferi konusunda Yunan ekibiyle anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

24 Temmuz 2024 Çarşamba 17:33 - Güncelleme:
Galatasaray'da beklenen ayrılık! Tete, komşu yolcusu
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Yunan ekibi Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; Panathinaikos, 'büyük transfer' olarak gördüğü Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberde, Panathinaikos'un Tete ile de anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içinde Yunanistan'a giderek imzayı atacağı kaydedildi.

ÖNCEKİ GÜN YALANLADILAR, 24 SAAT SONRA BİTİRDİLER

Panathinaikos yönetimi, önceki gün Tete transferi ile ilgilenmediklerini açıklamasına rağmen Yunan ekibi bu transferi noktalamaya oldukça yaklaştı.

Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir."

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