Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atalanta ile Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferi için anlaşmaya vardı.

3 MİLYON EURO KİRALAMA

Şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte İtalyan ekibine katılacak olan yıldız oyuncu için Galatasaray, 3 milyon euro kiralama bedeli alacak.

OPSİYON NASIL DEVREYE GİRECEK?

17 milyon euroluk opsiyon, Zaniolo'nun Atalanta'da maçların yüzde 60'ında oynaması halinde devreye girecek. Ayrıca 2.5 milyon euro da performans bonusu yer alacak.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Yıldız oyuncu, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, çıktığı 39 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.