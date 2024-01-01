Ara transferde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-Kırmızılılar'da çarpıcı bir ayrılık da kapıda...

ZIYECH İÇİN YOLUN SONU!

Sarı-Kırmızılılar, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den Hakim Ziyech'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncunun gelişi büyük yankı uyandırmıştı. Öyle ki Aslan, transferi bir lig maçından sonra Faslı'yı tribünlerde taraftarın arasına alarak duyurmuştu. Ancak Galatasaray ve Ziyech birlikteliği hiç beklenildiği gibi gitmedi. Geride kalan süreçte zaman zaman beklentileri karşılayan 30 yaşındaki futbolcu, genel anlamda hayal kırıklığı yarattı. Faslı süperstar, en kritik zamanlarda sakatlığını bahane ederek kadroda yer almadı.

KULÜP ARAMAYA BAŞLADILAR



Milli takımda yer aldığı dönemde dahi ağrılarını öne sürerek takımın yanında yer almayan tecrübeli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisi öncesinde bardağı taşıran son damlaya imza attı. Ziyech, daha önce olduğu gibi yine ağrılarını gerekçe göstererek kritik bir dönemde Galatasaray'ın yanında olmadı. bu gelişmelerin üzerine Faslı futbolcu ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri ise Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri şimdiden dinlemeye başladı.