Galatasaray'da beklenmedik Zaha gelişmesi

Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu haline gelen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nun yazın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre; birden fazla Premier Lig ekibi, Wilfried Zaha'nın durumunu takip etmeye başladı.

"SEZON SONU GERİ DÖNEBİLİR"

Haberde, Zaha ile devre arasında West Ham ve Aston Villa'nın ilgilendiği yazılırken, yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmak istemediği ancak sezon sonunda tekliflei değerlendireceği belirtildi.

31 yaşındaki Wilfried Zaha, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 35 maçta 10 gol attı ve 5 asistlik katkı sağladı.