Galatasaray'da Belhanda krizi

Sivasspor maçında varlığıyla yokluğu bir olan yıldız orta saha, Fatih Terim kendisini oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Terim’in en güvendiği isimlerden biri olan Fas’lı futbolcunun formsuzluğu, Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi sıkıntı yaratıyor. Belhanda’nın eşi Amal’ın da önceki gün oynanan maça gelmesi, yıldız futbolcuya moral olamadı.

Güneş