14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7611
  • 6,3426
  • 269.643
  • 105934
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da Belhanda'nın bileti kesildi

Dün akşam Club Brugge maçında, uzun bir aradan sonra ilk 11’de sahaya çıkan ve oynadığı futbolla yine taraftarları hayal kırıklığına uğratan Younes Belhanda’nın Ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Galatasaray’ın mücadeleyi 1-0 önde götürdüğü dakikalarda Club Brugge defansının arkasına atamadığı iki hayati topta tribünlere ve teknik heyete saç baş yolduran Belhanda Fatih Terim’in de sabrını taşırırken, tecrübeli teknik adamın basın toplantısında “O pasları atabilseydik sonuç çok farklı olacaktı” sözleri artık aradaki bağın kopma noktasına geldiğini gözler önüne serdi. Hemen hemen hiçbir istatistikte ilk 5’e giremeyen 29 yaşındaki Faslı orta sahanın ‘isabetli şutta’ ‘isabetli pasta’ ve ‘top kapmada’ esamesi okunmazken, sarı kırmızılı ekibin Ocak ayına kadar durumu idare edeceği, devre arasında ise yapılacak operasyonda Belhanda’yı göndereceği öğrenildi.
 
Kilit pas ve kaleye şut atma becerisi olan, adam eksilten bir 10 numara isteyen Fatih Terim’in scout ekibini harekete geçirdiği ifade edilirken, Galatasaray’ın listenin ilk sırasına Shaqiri’yi yazması ise camiayı bir hayli heyecanlandırdı.
 

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Komşuda şiddetli deprem

Komşuda şiddetli deprem

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri normalleştirmeye hazırız

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri normalleştirmeye hazırız

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA