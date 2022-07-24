Galatasaray'da Berkan Kutlu çatlağı! Ortalık karıştı

Galatasaray'ın hazırlık karşılaşmasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta Berkan Kutlu, performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Binlerce sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada Berkan Kutlu'ya tepki gösterdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Berkan Kutlu, sergilediği performansla hayal kırıklığına uğrattı.
TARAFTARLAR ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU
Sosyal medyada birçok sarı-kırmızılı taraftar karşılaşmada başarısız bir performans sergileyen Berkan Kutlu'yu eleştiri yağmuruna tuttu. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a geldiğinden bu yana performansıyla beklentileri bir türlü karşılayamadı.
Galatasaray'ın 2021'in yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 48 maçın 45'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu takımına 3 asistle katkıda bulundu.