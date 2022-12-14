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  • Galatasaray'da Berkan Kutlu depremi! ''Taraftarlar bana...''
Spor

Galatasaray'da Berkan Kutlu depremi! ''Taraftarlar bana...''

Galatasaray'ın milli oyuncusu Berkan Kutlu, Villarael ile oynanan hazırlık maçında ıslıklanması üzerine ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini ilettiği iddia edildi.

Takvim14 Aralık 2022 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Galatasaray'da Berkan Kutlu depremi! ''Taraftarlar bana...''
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Sarı kırmızılı takımda flaş bir ayrılık yaşabilir..

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılmak istediğini Teknik Direktör Okan Buruk'a ilettiği iddia edildi..

OKAN BURUK OLAYA DAHİL OLDU

24 yaşındaki oyuncunun Nef Stadı'nda Villarreal ile oynanan hazırlık maçında taraftarların yoğun ıslıklarına maruz kaldığı ve Okan Buruk'a "Taraftarlar bana cephe almış durumda".

Bu şekilde devam edemem ara transferda ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi..

Teknik Direktör Okan Buruk'un da genç oyuncuyu, "Eleştirilere kulak asma".

"Performansını yükselttiğinde bu eleştiriler sona erecek" diyerek oyuncuyu ikna ettiği öğrenildi.

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