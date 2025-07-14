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Spor

Galatasaray'da Berkan Kutlu için karar verildi!

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Berkan Kutlu için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.

HABER MERKEZİ14 Temmuz 2025 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Galatasaray'da Berkan Kutlu için karar verildi!
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Sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u farklı mağlup eden Galatasaray'da performansıyla öne çıkan isimlerden biri Berkan Kutlu oldu.

27 yaşındaki futbolcu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Galatasaray'da daha önce takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan Berkan Kutlu'nun bu performansı sonrası plan değişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Demirbay'ın da ayrılığının ardından Berkan'ı yoğun maç temposunda alternatif olarak kadroda tutmak istiyor.

Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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