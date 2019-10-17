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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi kart alarmı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında cuma günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

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Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor ise 7 mücadelede üçer galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgiyle 12 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer buldu.

- Sarı-kırmızılılarda önemli eksikler

Galatasaray, Sivasspor mücadelesinde bazı önemli futbolcularından yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Christian Luyindama ve Mario Lemina'nın kırmızı-beyazlı takıma karşı forma giymesi beklenmiyor.

Ligin 7. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho da Sivasspor'a karşı sahadaki yerini alamayacak.

- Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

- İç sahada bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun zamandır yenilmiyor.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 39 müsabakada mağlup olmadı.

Söz konusu süreçte 32 galibiyet alan Galatasaray, 7 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de mevcut sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 39 müsabakada 103 puan topladı.

- Yenilmezlik serisinde 100. gol yakın

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde, 39 maçtır süren iç saha yenilmezlik serisindeki 100. golünü atmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligde devam eden iç saha yenilmezlik serisinde gol bulmakta sıkıntı yaşamadı.

Söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandıran Galatasaray, hem yenilmezlik serisini 40 maça taşımak hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmak için mücadele edecek.

Galatasaray, bu dönemde kalesinde ise sadece 23 gol gördü.

- Zorlu fikstüre giriyor

 Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayan 23 günlük süreçte zorlu müsabakalara çıkacak.

Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, sonrasındaki 23 günlük dönemde 5 zorlu maç daha yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 22 Ekim'deki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Ardından lige dönecek Galatasaray, 27 Ekim'de Vodafone Park'ta Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu trafiği, 9 Kasım'da Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak lig müsabakasıyla sona erecek.

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