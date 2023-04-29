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Spor

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde 4 isim kart sınırında

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 4 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde 4 isim kart sınırında
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Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 30 maçın 18'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu. 62 puanı bulunan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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