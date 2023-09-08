Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılar'da son antrenmanlarda yer almayan Dubois'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

PENDİKSPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN RADARINDA

Leo Dubois ile Trendyol Süper Lig'den Pendikspor ve Rams Başakşehir ilgileniyordu.

DUBOIS'İN KARİYERİ

Galatasaray'ın Olympique Lyon'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Fransız sağ bek Galatasaray'da 28 karşılaşmaya çıktı. Dubois bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli isim daha önce Nantes'ta da forma giymişti.