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Spor

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Leo Dubois'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

IHA31 Ağustos 2024 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Leo Dubois'in sözleşmesi feshedildi
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Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" denildi.

30 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 1 gol kaydedip 3 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezonu da kiralık olarak RAMS Başakşehir'de geçiren Dubois, burada da 31 resmi maça çıkıp 1 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

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