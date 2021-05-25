AA 25 Mayıs 2021 Salı 15:33 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 15:33

İSTANBUL (AA) - Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray Kulübünde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Mecidiyeköy'deki ofisinde basın toplantısı düzenleyen Özdemir, sarı-kırmızılı kulüpte 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacağını dile getirdi.

Önemli bir yönetim kadrosu oluşturduklarını aktaran Özdemir, "Çok sevdiğimiz Galatasaray'a hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Bu, kısa bir çalışmanın ardından kervana katılmak için açıklanan bir adaylık değil. Arkadaşlarımla son 3-4 senedir bu hazırlığı yapıyoruz. Galatasaray'ın problemlerini, çıkmazlarını zaman zaman masaya yatırarak bunların çözüm yollarını aradık. Nasıl başarılı olabileceğimizi titizlikle önümüze koyarak, plan ve projelerimizi hazırlayıp adaylığımızı gündeme getirdik. İyi bir çalışma kadrosu oluşturduğumuza inanıyorum. Genel kurul bize büyük görevi verirse olaylara el koyabilecek ve çözüm üretebilecek bir kadro ile geliyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı camianın polemiklerden yorulduğunu savunan Özdemir, "Özellikle son 5 seneyi göz önüne alırsak büyük sıkıntılar yaşadık. Üzüldüğümüz, olmaması gereken, camiaya yakışmayacak, bizi yoran sıkıntılar oldu. Galatasaray'da barışı yeniden oluşturmanın gayreti içinde olacağız. Bu, Galatasaray'a yakışan bir tablo değil. Galatasaray'ın kısır döngülerle geçirecek vakti olmamalı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da tüm branşlarda başarı hedeflediklerini aktaran başkan adayı Özdemir, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük markası. Popüler oluşu dolayısıyla futbol önde ama biz bir spor kulübüyüz. Galatasaray, kurucu olduğu birçok branşta son zamanlarda büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunları biliyoruz. Bunların içinde basketbol, voleybol, kürek, yüzme, atletizm var. Galatasaray bu branşları rehabilite etmek durumunda. Amatör şubelerden vazgeçmeyiz." şeklinde görüş belirtti.

İbrahim Özdemir, bazı başkan adaylarının çalışacağını açıkladığı teknik direktör Fatih Terim'in seçimlere konu edilmemesi gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Mevcut adaylar içinde Fatih Terim'i benden eski tanıyan yoktur. Hoca ile dostane, ağabey-kardeş ilişkimiz olmuştur. Geçen zaman içinde Fatih hocanın da yorgunlukları, kırgınlıkları olmuştur. Fatih Terim'in seçim malzemesi yapılmasına karşıyım. Fatih Terim'in üzerinden oy devşirmek gibi bir düşünceyle hareket edilmesi hocaya da zarar veriyor. Hocanın da bundan memnun olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşların tercihidir. Bu, biz Fatih hocadan uzağız demek değildir. Bizim öncelikli görevimiz hocayı stres ve sıkıntıya sokmadan, daha fazla yormadan ona destek olmak. Seçim kazanılırsa hoca ile oturup konuşacağız, mutlaka geçmiş yıllardan bugüne kadar gelen büyük tecrübesinden istifade edeceğiz. Onun tavsiyesi doğrultusunda Galatasaray'ın imkanları çerçevesinde, Galatasaray'a yakışır transferleri yapacağız. Mali şartlar dolayısıyla artık bol sıfırlı dolarlı, avrolu transfer dönemi geçmiştir. Buna çok dikkat edeceğiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. İstirhamım, herkesin hocanın üstünden elini çekmesi ve onu biraz dinlendirmek."

İbrahim Özdemir, Galatasaray Adası, Florya ve Kemerburgaz arazileriyle ilgili projeleri olduğunu aktararak, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasını şeffaflık içinde yürüteceklerini kaydetti.