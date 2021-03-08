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Spor

Galatasaray'da bir pozitif vaka daha

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 14:25 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:25
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerde bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 3'e yükseldiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak VakıfBank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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