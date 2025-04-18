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  • Galatasaray'da Bodrum FK maçı öncesi alarm zilleri çalıyor! 4 yıldız futbolcu...
Spor

Galatasaray'da Bodrum FK maçı öncesi alarm zilleri çalıyor! 4 yıldız futbolcu...

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray bugün sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Sarı kırmızılılarda bu zorlu karşılaşma öncesi dört yıldız futbolcu ise ceza sınırında bulunuyor.

Akşam18 Nisan 2025 Cuma 08:16 - Güncelleme:
Galatasaray'da Bodrum FK maçı öncesi alarm zilleri çalıyor! 4 yıldız futbolcu...
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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Sarı-Kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 74 puan topladı. Tek yenilgisini Beşiktaş'tan alan ve iç sahada 14 maçtır kaybetmeyen Cim-Bom; kazanıp farkı 6 puana yükseltmek istiyor. Fenerbahçe'nin de Kayseri'ye takılması halinde 3 puanlık fark bozulmuş olacak. Samsun maçında cezalı duruma düşen Roland Sallai ve sakatlığı bulunan Jelert forma giyemeyecek.

YILDIZ İSİMLER SINIRDA

Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak. Dört yıldız futbolcu ise ceza sınırında. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, bu akşam sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak. Bodrum ise yeni hocası Jose Morais ile 9 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik aldı; sadece F.Bahçe'ye kaybetti. Ege ekibi söz konusu 8 maçta gol yemezken, Kanarya'ya 4-2'lik skorla mağlup olmuştu.

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