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Spor

Galatasaray'da Bodrum FK maçının çalışmaları sürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan lider Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 21:23 - Güncelleme:
Galatasaray'da Bodrum FK maçının çalışmaları sürdü
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı noktaladı.

Daha rahat nefes alabilmek için burnunun içindeki şişmiş konkalar radyo frekansla yakılan Berkan Kutlu, işlemin ardından çıktığı antrenmanda kendisini korumak için maske taktı.

Galatasaray, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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