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Spor

Galatasaray'da bozuk zeminin faturası Murat Ersoy'a kesildi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı Müdürü Murat Ersoy ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 17:48 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:48
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Galatasaray'da krize dönüşen Türk Telekom Stadı'nın bozuk zemini bir ayrılığa neden oldu. Sarı kırmızılı kulüpte, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde Stat İşletme Direktörü pozisyonunda çalışmakta olan H. Murat Ersoy 16.03.2021 tarihinde karşılıklı anlaşma yolu ile görevinden ayrılmıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz."

Galatasaray'ın 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık halini almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti.

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