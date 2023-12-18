Galatasaray'da Bradley Locko gerçeği

Sezon başında sol bek için Leipzig'den Angelino'yu kiralayan Galatasaray, İspanyol oyuncudan istediği verimi alamadı.

Sarı-kırmızılıların, Angelino'dan önce aslında 21 yaşındaki Fransız sol bek Bradley Locko ile ilgilendiği fakat Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transferin gerçekleşmediği öğrenildi. O dönem Reims forması giyen Locko, yaz transfer döneminde Brest'e imza atarken, genç oyuncu bir kez daha sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi.

Cim-Bom, Brest'te forma giyen genç yıldız için yeniden harekete geçti. Angelino'yu takımdan göndermek isteyen Galatasaray, bu boşluğu Locko ile doldurmak istiyor.