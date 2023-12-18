İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2023 Pazartesi / 6 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0658
  • EURO
    31,7568
  • ALTIN
    1890.44
  • BIST100
    7891.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'da Bradley Locko gerçeği

Galatasaray'ın sezon başında sol bek transferi yapacağı süreçte Angelino ile Bradley Locko arasında kaldığı ancak sarı kırmızılı yönetimin tercihini Angelino tercih ettiği ortaya çıktı.

Akşam18 Aralık 2023 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Galatasaray'da Bradley Locko gerçeği
ABONE OL

Sezon başında sol bek için Leipzig'den Angelino'yu kiralayan Galatasaray, İspanyol oyuncudan istediği verimi alamadı.

Sarı-kırmızılıların, Angelino'dan önce aslında 21 yaşındaki Fransız sol bek Bradley Locko ile ilgilendiği fakat Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transferin gerçekleşmediği öğrenildi. O dönem Reims forması giyen Locko, yaz transfer döneminde Brest'e imza atarken, genç oyuncu bir kez daha sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi.

Cim-Bom, Brest'te forma giyen genç yıldız için yeniden harekete geçti. Angelino'yu takımdan göndermek isteyen Galatasaray, bu boşluğu Locko ile doldurmak istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.