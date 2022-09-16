Galatasaray'da büyük Haris Seferovic krizi! Direkt biletini kesti

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Haris Seferovic için kararını verdi. Beklentilerin altında kalan Haris Seferovic'e Konyaspor maçında şans vermeyen Buruk, İsviçreli golcüyü ilk 11'de düşünmüyor.

HARIS SEFEROVIC, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Haris Seferovic, bu yaz büyük umutlarla Benfica'dan kiralık olarak transfer edilmişti. Ancak İsviçreli golcü sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar sergilediği performansla hayal kırıklığına uğratarak beklentilerin uzağında kaldı.

OKAN BURUK'TAN HARIS SEFEROVIC'E KESİK

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ilk 11'de Bafetimbi Gomis'e yer verdi ve Haris Seferovic'i yedek kulübesinde tuttu. Ligin ilk 4 haftasında ilk 11'de şans bulan ve son 2 haftadır sonradan oyuna giren Haris Seferovic, bu hafta ise hiç süre bulamadı.

MAURO ICARDI VE GOMIS'İN ARKASINDA KALDI

Haris Seferovic, şu ana kadar şans bulduğu sürede sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Sezon başından beri attığı gollerle sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan Bafetimbi Gomis ise İsviçreli golcüyü gerisinde bıraktı. Seferovic'in bu yazın çok konuşulan transferi Mauro Icardi'nin de takıma katılmasıyla şansının iyice azalması bekleniyor.