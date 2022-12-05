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Spor

Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 19:34 - Güncelleme:
Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor
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Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Milot Rashica ve Emre Taşdemir, kendileri için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma yaptı.

Soğuk algınlığını atlatan Fredrik Midtsjö, hazırlanan program dahilinde çalışmalara başladı.

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği yaptığı LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında yarın İspanya'nın Villarreal takımıyla karşılaşacak.

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