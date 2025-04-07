Galatasaray'da Carlos Cuesta kayıplara karıştı

Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, ara transfer döneminde Carlos Cuesta'yı Genk'ten 8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Son olarak 2 Mart tarihinde oynanan ve 3-3 sona eren Kasımpaşa maçında 10 dakika forma giyen Carlos Cuesta, oyuna girer girmez yaptırdığı penaltıyla dikkat çekmişti.

Carlos Cuesta daha sonra ligde oynanan Alanyaspor ve Beşiktaş maçıyla, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde olmasına karşın süre alamamıştı.

Kolombiyalı stoper hafif sakatlığı nedeniyle ligdeki Antalyaspor maçında ise kadroda yer almamıştı.

26 yaşındaki Cuesta'nın Galatasaray ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.