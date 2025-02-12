Galatasaray'da cezalıların yerine oynayacak isimler belli oldu

Galatasaray'da AZ Alkmaar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında en büyük problem, üç as oyuncunun cezalı durumda olması...

Her maç ilk 11'de yer alan ve cezalı durumda olan Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk, kimleri oynatacağına karar verdi.

Okan Buruk, Osimhen'in yerine Alvaro Morata, Davinson Sanchez yerine Carlos Cuesta'yı, orta sahada ise Lucas Torreira yerine Kaan Ayhan'a formayı teslim edecek.

Galatasaray'ın başarılı hocası, AZ Alkmaar karşısında 3'lü değil 4'lü sistemle sahada olacak.