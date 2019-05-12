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Galatasaray'da çifte kupa hesapları

Galatasaray, önündeki 1 haftalık süreçte çıkacağı 2 kritik müsabaka sonrasında iki kupa birden kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray, önündeki ilk final maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda  çıkacak.
 
Türkiye Kupası'nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki  sarı-kırmızılılar, tarihinde 23. kez final müsabakasında mücadele edecek.
 
Galatasaray, 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda  son kupa şampiyonu Akhisarspor ile karşılaşacak.
 
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'e veda eden Ege temsilcisini yenerek  sezonun ilk kupasını kaldırmaya çalışacak.
 
Medipol Başakşehir ile lig finali
 
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girdiği  Medipol Başakşehir ile kritik bir maç oynayacak.
 
Süper Lig'de 31. haftadaki Beşiktaş derbisini kazanarak liderliği  devralan sarı-kırmızılı ekip, sezonun büyük bölümünü lider götüren Medipol  Başakşehir ile 33. haftada karşı karşıya gelecek.
 
Sarı-kırmızılı ekip, 19 Mayıs Pazar günü ağırlayacağı Medipol  Başakşehir'i yenmesi durumunda, lig son hafta müsabakaları öncesi şampiyonluğunu  ilan edecek.
 
İç saha performansına güveniyor
 
Medipol Başakşehir ile ligin düğümünün çözülebileceği maça çıkacak  Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki performansıyla dikkati çekiyor.
 
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de iç sahada yaptığı son 35 maçta  mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son iç saha yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30.  haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybederek yaşayan Galatasaray,  sonrasındaki 35 maçta mağlup olmadı.
 
Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30'unu kazanırken 5'inde  berabere kaldı.
 
Sıkıntılı dönemi atlatıp, hedeflerden kopmadı
 
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan  sarı-kırmızılı takım, bu sezona ise sıkıntılı bir şekilde başladı. Geçen sezonu  29 golle tamamlayan Bafetimbi Gomis'i satan Galatasaray, UEFA'nın finansal fair  play kriterleri kapsamında yaptığı anlaşma gereği santrfor transferi  gerçekleştiremedi.
 
Sezonun ilk yarısında golcü eksikliğini hisseden sarı-kırmızılı ekip,  yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş, futbolcular  Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Younes Belhanda ve Serdar Aziz'in  aldığı uzun süreli cezalar nedeniyle sıkıntı bir süreç yaşadı.
 
Ligin devre arasında kadrosunda önemli bir yapılanmaya giden  Galatasaray, savunmaya Christian Luyindama ve Marcao'yu, forvet hattına ise  Kostantinos Mitroglou ile Mbaye Diagne'yi transfer etti.
 
Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, yaşanan değişiklikle ligin  ikinci devresinde geriden gelerek şampiyonluk yarışında öne geçti. Galatasaray,  Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi.
 
8 puan farkı kapattı
 
Galatasaray, ligde uzun süre zirve takibini sürdürürken, 8 puan farkı  kapatıp öne geçti.
 
Ligin 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalarak puan  kaybı yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan  gerisine düştü.
 
Sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlikle  30 puan topladı. Bir maçı eksik Medipol Başakşehir ise 11 karşılaşmalık süreçte 5  galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puanda kaldı.
 
Ligde mağlubiyeti unuttu
 
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 18 maçtır yenilmiyor.
 
Ligin 14. haftasında 2 Aralık 2018'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0  yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında rakiplerine 3 puan şansı vermedi.
 
Galatasaray, ligde çıktığı son 18 müsabakada 12 galibiyet ve 6  beraberlik aldı.
 
(AA)

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