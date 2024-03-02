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Spor

Galatasaray'da çöpe giden milyonlar! Wilfried Zaha ve Tete kayıplara karıştı

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Wilfried Zaha ve Tete, hayal kırıklığına neden oldu. İki yıldız da geldiği günden bu yana yapılan harcamanın karşılığını veremediler. İşte detaylar...

Sabah2 Mart 2024 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Galatasaray'da çöpe giden milyonlar! Wilfried Zaha ve Tete kayıplara karıştı
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Bir hafta içinde hem Avrupa Ligi'ne hem Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi moraller bozuldu.

Kupada Karagümrük'e 2-0 yenilerek elenen Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, "Futbolcularım düşünsün. Birçoğunu oynattık, şans verdik" diyerek Wilfried Zaha ve Tete'yi işaret etti. Tüm imkânlar kullanılarak sezon başında alınan iki isim de yapılan yatırımın karşılığını vermedi.

ZAHA'NIN 48 ŞUTUNUN 31'İ İSABETSİZ

Tabelayı 15 kez (10 gol-5 asist) değiştirmesine karşın oyuna ağırlığını koyamayan Fildişi Sahilli sol kanat Zaha, 48 şutunun 31'inde topu kaleye yollayamazken %64.4'ünde başarısız oldu. Arkadaşlarına da sadece 2 pozisyon yaratarak bencil performansıyla saçbaş yoldurdu.

TETE, 9 NET GOL FIRSATI HARCADI

Büyük umutlarla alınan bir diğer oyuncu Tete de hayal kırıklığı yaşattı. Son haftalarda kıpırdama gösterse de 3 gol-5 asistiyle beklentileri boşa çıkardı. Ayağına gelen 9 net gol fırsatını harcayan Brezilyalı, çektiği 42 şutun 27'sinde çerçeveyi bulamazken, %64.2'lik değer tutturdu. Gollerini Türkiye Kupası (2) ve Şampiyonlar Ligi'nde (1) atan Brezilyalı sağ kanat, ligde 36 şutta ağları göremeyerek çıldırtan bir performansa imza attı.

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