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Spor

Galatasaray'da Davinson Sanchez seferberliği! Derbi için hazırlanıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Sabah21 Aralık 2023 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Galatasaray'da Davinson Sanchez seferberliği! Derbi için hazırlanıyor
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli oldu. Kopenhag deplasmanında kendisini zorlayan Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi düşünülerek Karagümrük maçında kadroya dahil edilmedi.

Karagümrük maçında savunmada Nelsson- Abdülkerim ikilisi görev yaptı. Kadıköy'deki zorlu mücadelede Kolombiyalı futbolcu, Nelsson'dan formasını geri alacak. Sağlık ekibinin yoğun tedavi uyguladığı başarılı stoper, derbide mutlaka oynamak istiyor.

Galatasaray formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asist kaydetti.

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