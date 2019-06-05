Galatasaray'da Deniz Türüç transferi zora girdi

HOLLANDA basınında çıkan haberlere göre; G.Saray, Kayseri’ye Deniz Türüç için 5 milyon euro teklif etti. Ancak problem sadece iki kulüp arasındaki görüşmeler değil. Deniz’in istediği 2 milyon euroluk ücret de sorun. G.Saray 1.5 teklif ediyor. Deniz de bu şartlarda bir sezon daha Kayseri’de oynayıp, imza parası almak niyetinde. Hollanda vatandaşlığı da bulunan futbolcu, önümüzdeki sezon sonu boşa çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekibin gerekirse 1 sezon daha bekleyip, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu bedelsiz alabileceği konuşuluyor.

Akşam