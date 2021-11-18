Galatasaray'da Dennis Man gelişmesi! Resmen açıklandı

18 Kasım 2021 Perşembe 22:17 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 22:51

Sezon başında Olimpiu Morutan ve Aleksandru Cicaldau'yu renklerine katan sarı-kırmızılılar, bu ikilinin vatandaşı 23 yaşındaki Dennis Man'ı da hedefine almıştı. Gençleşme çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Fatih Terim, 23 yaşındaki Dennis Man'ı istediklerini belirtmişti. Rumen oyuncunun menajeri Gigi Becali, transferle ilgili Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

FATİH TERİM, DENNİS MAN'I İSTEDİKLERİNİ DOĞRULADI

Parmalı futboluyu beğendiğini söyleyen Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kulübü vermedi, istemedi. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu." ifadelerini kullanmıştı.

GİGİ BECALİ, GALATASARAY'A ARACI OLDU



Türk ve yabancı basında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın transfer listesinde olan Dennis Man için takımı Parma ile temasa geçildi. Konu ile ilgili Romanya basınına konuşan Dennis Man'ın menajeri Gigi Becali ise, bu transfer için sarı-kırmızılılara aracı olduğunu açıkladı.

PARMA İLE TEMASA GEÇİLDİ

Becali, Galatasaray'ın adını vermeden, "Bir Türk takımının Dennis Man'a ilgisi vardı. Bana, oyuncuyu istediklerini söylediler. Onlara, Dennis'in fiyatının belli olduğunu ve Parma'nın sadece belirlediği rakama kendisini satacağını ifade ettim. Sonrasında Parma yetkilileriyle konuştum." ifadelerini kullandı.

"DENNİS MAN TRANSFERİ ÇOK ZOR"

Bunun ardından Galatasaray ile iletişime geçtiğini belirten Becali, "Parma'nın taleplerini söyledim. Onlar da transferden vazgeçti. Dennis Man'ın 5 yıllık sözleşmesi var ve sadece bu takımı düşünüyor. Oyuncum, şu anda Parma ile Serie A'ya çıkmayı hedefliyor." şeklinde konuştu.

HEM KANAT HEM DE 10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNUYOR

Dennis Man, kanat pozisyonunun yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu sezon Parma forması ile ligde 7 maçta 2 gollük bir performans sergileyen 23 yaşındaki Rumen oyuncu, kariyerinde çıktığı 199 maçta 68 gol, 34 asist kaydetti.