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Galatasaray'da deprem! 2 futbolcu Fatih Terim'e isyan etti

Galatasaray'ın iki yıldız futbolcusu Seri ve N'Zonzi'nin Fatih Terim'le çalışmak istemedikleri ortaya çıktı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan, şimdiden bazı futbolcularla transfer görüşmeleri yapan Galatasaray’da iki yıldız oyuncunun Fatih Terim ile çalışmak istemediği ortaya çıktı.
 
"FLORYA'NIN PATRONU FATİH TERİM'DİR"
 
Antrenmanlarda, maç içerisinde Fatih Terim’in sergilediği tavırlardan, üsluptan ve yaklaşımdan rahatsız olan N’Zonzi ile Seri’nin takımdan ayrılmak istedikleri öğrenilirken, iki yıldızın da Ocak ayında kulüplerine geri dönebileceği bildirildi. Durumu menajerleriyle paylaşan iki futbolcunun Galatasaray’ı kafalarından sildiği ifade edilirken, yönetimin gelişmelerden haberdar olduğu, fakat oyuncuların temsilcilerine ‘Florya’nın patronu hocadır’ şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.
 
Fatih Terim’in 14 maçta görev verdiği N’Zonzi sadece 1 asist yapabilirken, Seri ise 1 gol 1 asistlik performans ortaya koyabildi.
 

Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın 24 Portre´de

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