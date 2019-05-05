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Galatasaray'da derbi bereketi

Galatasaray, derbi öncesi kasasına 5 milyon TL koydu. Fiyatları 150 ila 1000 TL arasında değişen 18 bin biletin tamamı satılırken, Türk Telekom'da boştaki 40'dan fazla loca da Beşiktaş maçına özel olarak kiralandı.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında bugün Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada tribünler tamamen dolacak. 
 
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz hafta içinde yaptığı açıklamada, "Keşke hep Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynasak... O zaman ekonomik sorun kalmazdı" demişti. 
 
Cengiz'in tam da belirttiği gibi Galatasaray, derbi oynanmadan kasasını doldurdu. Fiyatları 150 ila 1000 TL arasında değişen 18 bin biletin tamamı satılırken, Türk Telekom Stadı'nda boştaki 40'dan fazla loca da Beşiktaş maçına özel kiralandı. 
 
Bilet satışı ve loca kirasından Galatasaray derbide 5 milyon TL gelir elde etti. Kapalı gişe olacak Aslantepe'deki GS Store mağazasının da bugün minimum 1 milyon TL ciro yapması bekleniyor.
 
(Sabah)
 

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