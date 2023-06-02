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Spor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ligin son haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün başladı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 21:36 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı
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Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray, 37. haftada 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarına start verdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Antrenmandan önce 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye ödül verildi.

Antrenmanda ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların marş ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu futbolcular, tribüne giderek şampiyonluğu onlarla kutladı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla derbi müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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