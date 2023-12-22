İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,215
  • EURO
    32,2703
  • ALTIN
    1940.36
  • BIST100
    7609.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor
Spor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor

Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA22 Aralık 2023 Cuma 15:51 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman topa sahip olma ve hücum varyasyonlarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.