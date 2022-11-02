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Spor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig 13.hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş!ı konuk edecek Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor.

DHA2 Kasım 2022 Çarşamba 20:30 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş tedavilerinin ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. İki futbolcu daha sonra kendileri için hazırlanan özel program dahilinde kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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