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Spor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 13 haftasında derbide evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA4 Kasım 2022 Cuma 20:40 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbi hazırlıkları tamamlandı
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, derbinin taktik çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda başlayacak derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon 12 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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