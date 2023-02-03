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Spor

Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.

AA3 Şubat 2023 Cuma 14:54 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbi mesaisi başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın geniş alanda top kapmanın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray son maçında evinde Ümraniyespor'u ağırlamış ve iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmıştı.

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