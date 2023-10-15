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Spor

Galatasaray'da derbi mesaisi devam ediyor

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Galatasaray, 9. haftada sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürüyor.

AA15 Ekim 2023 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbi mesaisi devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 17 Ekim Salı günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

Galatasaray bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 22 puan topladı ve lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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